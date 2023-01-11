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08:40, 11 января 2023Мир

Южная Корея обсудит использование ядерного оружия США

Власти США и Южной Кореи обсуждают совместное использование ядерного оружия из-за КНДР

Фото: Air Force / Staff Sgt. Roidan Carlson / Reuters

Власти США и Южной Кореи ведут обсуждение «совместного планирования и совместной реализации» перспектив в отношении использования американских ядерных сил, это связано с растущей угрозой применения такого оружия со стороны КНДР. Об этом заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль в интервью агентству Associated Press (АР).

Юн Сок Ёль отметил, что данные планы включают в себя «штабные учения, компьютерную симуляцию и учения, связанные со средствами доставки ядерного оружия». «Я думаю, для Южной Кореи и США правильно сотрудничать, поскольку обе страны подвержены северокорейской ядерной угрозе», — считает южнокорейский президент.

Хотя политик не раскрыл других подробностей, опрошенные AP эксперты предположили, что он хочет подчеркнуть усилия по повышению жизнеспособности обязательств США в области защиты своего азиатского союзника от Северной Кореи. Юн Сок Ёль заявил, что не будет продолжать «переговоры ради переговоров» с Северной Кореей.

Президент США Джо Байден ранее говорил, что стороны пока не обсуждают возможность привлечения американских ядерных сил к совместным учениям.

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Виктория Кондратьева
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