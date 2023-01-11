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00:07, 11 января 2023Россия

Число пострадавших при обстреле в Шебекино увеличилось

Губернатор Гладков: число пострадавших при обстреле в Шебекино увеличилось до 6 человек

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что число пострадавших при обстреле в городе Шебекино увеличилось до шести человек. Об этом он написал в своем Telegram.

Как рассказал Гладков, одна женщина получила тяжелые ранения, ее доставили в больницу. Еще 5 пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Кроме того, губернатор поговорил с родственниками пострадавших и жителями поврежденных домов. «Предложил им временно выехать и разместиться в безопасном месте, кто-то согласился, кто-то покидать дома не хочет», — отметил он.

В результате обстрела повреждены 6 частных домовладений, 5 многоквартирных домов и одна хозяйственная постройка. «Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов», — уточнил губернатор. Также на одной улице нет света, на данный момент ее переподключают аварийные бригады.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино. Тогда сообщалось о двух пострадавших: мужчине и женщине. Кроме того, Шебекино подверглось обстрелу со стороны Украины также в ночь на вторник, 10 января.

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Марина Совина
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