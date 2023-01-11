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06:15, 11 января 2023Интернет и СМИ

Девушка оригинально отомстила передумавшей звать ее на свадьбу лучшей подруге

Невеста передумала звать подругу на свадьбу и удивилась тому, что она не подарила подарок

Фото: unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как оригинально отомстила бывшей лучшей подруге, которая передумала звать ее на свою свадьбу. По словам девушки, невеста, не пригласившая ее на торжество, очень удивилась ее реакции.

«Моя бывшая лучшая подруга вышла замуж в эту субботу. Я должна была быть подружкой невесты, но она удалила меня из общего чата из-за спора о моем макияже, прическе и якобы из-за моей незаинтересованности в свадьбе», — пожаловалась автор поста. После того, как героиня истории рассказала общим друзьям о своем видении конфликта, невеста отменила ее приглашение.

По словам рассказчицы, во время организации она отвечала за свадебный торт. После того, как ее отказались звать на свадьбу, девушка отменила заказ и забрала деньги за торт. По словам героини истории, она предупредила бывшую подругу, что не принесет на свадьбу торт, который должен был быть ее подарком молодоженам. Однако новая подружка невесты узнала, что автор поста отменила заказ, только когда пришла забирать свадебный торт. «Они смогли заказать другой торт, но, по-видимому, он не был так хорош», — добавила автор поста.

Девушка призналась, что не все одобрили ее поступок. «Моя сестра считает, что я должна была позволить молодоженам насладиться их особенным днем, а затем попросить их вернуть деньги», — отметила рассказчица. При этом она добавила, что невеста считала торт свадебным подарком и была очень удивлена, обнаружив, что ее подруга «забрала свой подарок».

Тем не менее большинство пользователей Reddit поддержало автора поста. В комментариях под постом пользователи осудили невесту за то, что она ожидала подарок после того, как отменила приглашение. По мнению большинства комментаторов, желание вернуть средства, вложенные в свадьбу, на которую автора не позвали, было абсолютно нормальной реакцией.

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Олег Давыдов
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