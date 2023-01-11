Москалькова попросила помочь гражданам Украины посетить родных в России

Москалькова попросила омбудсмена Украины помочь украинцам приехать к родным в Россию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что попросила украинского коллегу Дмитрия Лубинца оказать помощь гражданам Украины, которые хотят посетить родственников в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Я также просила Дмитрия Лубенца рассмотреть возможность оказания помощи гражданам Украины, которые хотели бы приехать к своим родственникам в Россию», — заявила омбудсмен.

Ранее Москалькова уже проводила несколько встреч с уполномоченным по правам человека на Украине, первая из них прошла 17 октября. На не стороны договорились обеспечивать условия содержания пленных и об их дальнейшем обмене.

Во время последней встречи омбудсмены также договорились об обмене 40 военнопленными.