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08:46, 11 января 2023Силовые структуры

Сотрудник российского СИЗО попал под следствие из-за драки арестантов в камере

В Приморье сотрудник СИЗО стал фигурантом уголовного дела из-за драки арестантов в камере

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело против сотрудника СИЗО-3 из-за драки между арестантами, в результате которой один из них пострадал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Тюремщика подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ («Халатность»).

По версии следствия, в июле 2022 года сотрудник СИЗО неоднократно получал информацию от коллег о том, что трое заключенных заблокировали входную дверь камеры и распивают там спиртные напитки. Во время застолья арестанты повздорили, конфликт между собой перерос в драку, во время которой один из ее участников получил тяжелые травмы головы.

Преступление было раскрыто при сотрудничестве службы безопасности ГУФСИН.

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Любовь Ширижик
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