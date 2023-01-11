Дерматолог подсказала способы защитить кожу от обморожения

Дерматолог Егорова посоветовала надевать перчатки и капюшон для защиты кожи от обморожения

Чтобы обезопасить кожу от обморожения, надо обязательно носить теплые перчатки и капюшон, посоветовала врач-дерматолог Татьяна Егорова. В беседе с «Вечерней Москвой» она подсказала несколько эффективных способов защиты эпидермиса от негативного воздействия низких температур.

Как отметила Егорова, защитить наиболее уязвимые зимой лицо и руки от обморожения помогут несколько слоев одежды, благодоря которым тело будет медленнее терять тепло. По ее словам, в морозы необходимо обязательно надевать перчатки или варежки, шапку и капюшон при каждом выходе на улицу.

Помимо этого, Егорова рекомендовала избегать встречного ветра, чтобы не допустить обветривания и раздражения кожи. По ее словам, в ненастье по возможности стоит закрывать лицо при помощи капюшона. «Капюшон обязательно должен быть объемным, чтобы надежно защищать лицо от ветра. Также медицинские маски хорошо справятся с этой задачей», — отметила дерматолог.

В том случае, если обморожения все же избежать не удалось, а обратиться в больницу нет возможности, можно оказать себе первую помощь самостоятельно. Егорова советует аккуратно и медленно отогреть поврежденные участки кожи при помощи сухого тепла. Для этих целей подойдет, например, нагретое на батарее полотенце. При этом использовать для этих целей горячую воду, идти в баню или сауну строго запрещено.

Если через полчаса после проделанных манипуляций чувствительность в пораженных участках кожи не вернется, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, утверждает Егорова.

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