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18:33, 11 января 2023Из жизни

Племянника короля Испании отправили к деду в Абу-Даби из-за скандалов и драк

Племянника короля Испании Филиппа VI отправили к деду в ОАЭ за драку возле клуба

Фото: Jack Abuin / ZUMA Press / Globallookpress.com

Племянника короля Испании Филиппа VI отправили в Абу-Даби из-за скандалов и драк. Об этом сообщает издание El Correro.

В конце ноября 2022 года 24-летний Фелипе Хуан Фройлан, сын сестры Филиппа VI инфанты Елены, ввязался в массовую драку возле ночного клуба в Мадриде. В ходе потасовки его друг получил удар ножом и попал в больницу.

Уставшая от выходок Фройлана королевская семья решила, что ему следует переехать в ОАЭ вслед за дедом — бывшим королем Хуаном Карлосом I, который отрекся от престола после коррупционного скандала. Родные уверены, что жизнь за границей пойдет ему на пользу.

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Молодому человеку не понравилось это решение, но отказаться от поездки он не может. Друзья поддержали Фройлана и устроили прощальную вечеринку в его честь.

Ранее испанская прокуратура решила прекратить расследование коррупционных преступлений, в которых подозревали бывшего короля Испании Хуана Карлоса I.

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Евгения Черкасова
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