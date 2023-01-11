Племянника короля Испании отправили к деду в Абу-Даби из-за скандалов и драк

Племянника короля Испании Филиппа VI отправили к деду в ОАЭ за драку возле клуба

Племянника короля Испании Филиппа VI отправили в Абу-Даби из-за скандалов и драк. Об этом сообщает издание El Correro.

В конце ноября 2022 года 24-летний Фелипе Хуан Фройлан, сын сестры Филиппа VI инфанты Елены, ввязался в массовую драку возле ночного клуба в Мадриде. В ходе потасовки его друг получил удар ножом и попал в больницу.

Уставшая от выходок Фройлана королевская семья решила, что ему следует переехать в ОАЭ вслед за дедом — бывшим королем Хуаном Карлосом I, который отрекся от престола после коррупционного скандала. Родные уверены, что жизнь за границей пойдет ему на пользу.

Молодому человеку не понравилось это решение, но отказаться от поездки он не может. Друзья поддержали Фройлана и устроили прощальную вечеринку в его честь.

Ранее испанская прокуратура решила прекратить расследование коррупционных преступлений, в которых подозревали бывшего короля Испании Хуана Карлоса I.