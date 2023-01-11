Женщина придумала необычный способ вычислить интернет-мошенника

Женщина вычислила использовавшего ее кредитку мошенника через службу поддержки магазина

Пользовательница TikTok по имени Лорен придумала необычный способ вычислить интернет-мошенника, использовавшего ее кредитную карту для покупок в онлайн-магазине. По словам женщины, она смогла идентифицировать злоумышленника с помощью службы поддержки клиентов магазина, в котором он совершил покупку с использованием ее платежных данных. На ролик обратило внимание издание Daily Dot.

«Если у вас когда-нибудь украдут вашу кредитную карту, просто имейте в виду: если вы знаете, на какую сумму была совершена онлайн-покупка и когда они ее совершили, вы можете получить полное имя негодяя, укравшего вашу карту, и адрес доставки его заказа», — рассказала она.

По словам пользовательницы, она насторожилась после того, как получила уведомление о покупке на 135 долларов в интернет-магазине бренда по уходу за волосами, которую она не совершала. Члены семьи заверили женщину, что тоже не использовали ее карту, и тогда она решила обратиться в службу поддержки магазина.

По словам Лорен, представитель службы поддержки по имени Таня очень ей помогла. После того как женщина сообщила сотруднице магазина все необходимые данные о своей карте и совершенной покупке, она смогла получить от нее полное имя и адрес доставки заказа. В результате пользовательница выяснила, что мошенник проживает в небольшом пригороде в штате Техас, США. Кроме того, по ее словам, она даже смогла найти его дом в Google Maps. «Человек по имени Джейсон совершил эту покупку в "черную пятницу" и я думаю, это был подарочный набор для его жены», — предположила она.

После того как она сообщила об инциденте в банк, ее карту заблокировали, а также пообещали провести расследование. Кроме того, в финансовой организации подтвердили факт мошенничества. «Если вдруг какой-то жертве мошенников это понадобится, то она может просто позвонить в службу поддержки и получить эту информацию самостоятельно», — заключила блогерша.

Ранее другой пользователь TikTok уличил популярное приложение по доставке еды Uber Eats в краже денег у клиентов. По словам мужчины, на следующий день после группового заказа сервис списал с него дополнительные средства.