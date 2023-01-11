Названа самая распространенная травма во время секса

Daily Star: британцы получают синяки и ожоги во время секса

Синяки оказались самой распространенной сексуальной травмой у британцев. Это показало исследование, проведенное магазином интимных товаров Lovehoney. Результаты опроса опубликовало издание Daily Star.

Из более чем тысячи опрошенных взрослых британцев около 42 процентов получали травмы во время секса. При этом женщины страдали чаще мужчин: 47 процентов против 33 процентов.

33 процента респондентов назвали среди своих сексуальных травм синяки. 31 процент упомянул ожоги, полученные из-за трения об ковер. 29 процентов рассказали о своих мочеполовых инфекциях.

Ранее житель Великобритании рассказал о негативном влиянии большого размера пениса на сексуальную жизнь. По словам британца, он постоянно испытывает стресс во время занятий сексом, потому что партнерши жалуются на боль и просят его остановиться.