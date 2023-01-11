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06:46, 11 января 2023Мир

Турцию заподозрили в поставке кассетных бомб Украине

Foreign Policy: Турция поставляет на Украину кассетные боеприпасы времен холодной войны

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Турция отправляет на Украину кассетные бомбы, которые были изготовлены в эпоху холодной войны по соглашению о совместном производстве с США. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.

По данным издания, первые партии боеприпасов двойного назначения (DPICM), предназначенные для уничтожения танков, были отправлены в ноябре 2022 года. Утверждается, что Анкара приняла соответствующее решение «после нескольких месяцев, когда Киев умолял администрацию президента США Джо Байдена предоставить боеприпасы».

При этом авторы материала отмечают, что Соединенные Штаты отказали Украине в поставке данных боеприпасов, поскольку в США законодательно запрещено экспортировать DPICM из-за высокого уровня брака.

Ранее издание Foreign Policy сообщало, что Украина потребовала от США и стран Европы кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы. Там подчеркнули, что в США запрещено их экспортировать.

Кассетные боеприпасы разрываются в воздухе и разбрасывают десятки или сотни разрывных более мелких бомб. Неразорвавшиеся боеприпасы представляют долгосрочную опасность для любого, кто с ними столкнется. Их использование приводит к большим жертвам среди мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещено использовать в соответствии с Ословской конвенцией, принятой в августе 2010 года.

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Марина Совина
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