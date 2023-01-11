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09:48, 11 января 2023Силовые структуры

Водитель автобуса на ходу сфотографировал пассажирку и совершил смертельное ДТП

В Калининградской области суд дал 3 года водителю рейсового автобуса за смертельное ДТП

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области

В Калининградской области суд приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы 51-летнего водителя рейсового автобуса за совершение ДТП, в котором погибла пассажирка и еще пятеро пострадали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Он признан виновным по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения») и будет отбывать наказание в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортом.

Следствие и суд установили, что днем 28 июня 2021 года во время следования по маршруту в районе поселка Поваровка Зеленоградского района водитель автобуса превысил скоростной режим, а затем отвлекся — он стал фотографировать на свой мобильный телефон пассажирку. В результате автобус наехал на придорожное дерево. В аварии погибла пассажирка автобуса, еще пять человек, среди которых 15-летняя девушка, получили различные травмы, причинившие тяжкий вред их здоровью.

Водитель автобуса полностью признал вину.

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Любовь Ширижик
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