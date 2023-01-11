Появились кадры штурма позиций ВСУ под Кременной
Российский военнослужащий во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной предложил двум бойцам неприятеля сдаться, но они попытались оказать сопротивление и были убиты. Кадры сражения появились в Telegram-канале ANNA-NEWS.
На опубликованной записи видно, как боец метает гранату в направлении украинского окопа, затем обходит его с тыла и берет украинских солдат на прицел.
«Откидывайте оружие, откидывайте!» — кричит военный на записи.
Из-за шока украинцы сначала приняли штурмовика за своего и отказались сдаваться, затем попытались вступить в схватку с ним, но были расстреляны в упор.
Ранее в сети появились кадры с захваченными в плен двумя бойцами 80-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая стала известна из-за расстрела российских военнослужащих.