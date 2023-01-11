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18:06, 11 января 2023Бывший СССР

Появились кадры штурма позиций ВСУ под Кременной

ANNA-NEWS опубликовало кадры штурма позиций ВСУ под Кременной российскими военнослужащими

Российский военнослужащий во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной предложил двум бойцам неприятеля сдаться, но они попытались оказать сопротивление и были убиты. Кадры сражения появились в Telegram-канале ANNA-NEWS.

На опубликованной записи видно, как боец метает гранату в направлении украинского окопа, затем обходит его с тыла и берет украинских солдат на прицел.

«Откидывайте оружие, откидывайте!» — кричит военный на записи.

Из-за шока украинцы сначала приняли штурмовика за своего и отказались сдаваться, затем попытались вступить в схватку с ним, но были расстреляны в упор.

Ранее в сети появились кадры с захваченными в плен двумя бойцами 80-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая стала известна из-за расстрела российских военнослужащих.

Алевтина Запольская
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