В Британии рассказали о развратном поведении гостей на вечеринке Джонсона

The Times: помощники Джонсона занялись сексом на его вечеринке во время локдауна

Во время одной из скандальных вечеринок на Даунинг-стрит с участием тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сотрудники его аппарата позволяли себе «еще более развратное» поведение. Речь идет о том, что они занялись сексом во время мероприятия, пишет The Times со ссылкой на подкаст The PartyGate: Inside Story телеканала ITV.

Несколько свидетелей произошедшего рассказали, что две пары вступали в интимные отношения друг с другом прямо на вечеринке. Одни «трогали друг друга» на кухне, прежде чем удалиться в темную комнату, из которой позже вышли «взволнованными», пишет издание. Другая пара зашла в одно из помещений «с выключенным светом».

Речь идет о вечеринке, состоявшейся во время одного из локдаунов в 2021 году. Как напоминает РБК, подкаст The PartyGate: Inside Story и раньше был источником сообщений о нашумевших собраниях Джонсона. Из-за скандалов вокруг информации о вечеринках в пандемию политик ушел с должности.