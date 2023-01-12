Парень показал прописанную ему таблетку и удивил пользователей сети

Парень показал прописанную ему таблетку со встроенной камерой и удивил пользователей сети

Пользователь Reddit показал таблетку со встроенной камерой, которую ему прописали врачи, и удивил комментаторов в сети. Он также ответил на интересующие многих вопросы, связанные с капсулой.

«Вчера я съел эту таблетку, так как врачи хотели увидеть всю мою пищеварительную систему изнутри», — подписал парень снимок с капсулой, оснащенной камерой. Он рассказал, что процедура называется капсульной эндоскопией. По его словам, устройство делает две фотографии в секунду и имеет светодиоды. «Да, мы находимся на этом этапе истории», — отметил автор поста.

В комментариях под публикацией пользователи поинтересовались, сколько стоит капсула с камерой, и можно ли использовать ее повторно. В ответ автор рассказал, что таблетку можно использовать только один раз, так как она выходит из организма естественным путем. «Это удивительная технология, и да, это очень дорого, но здесь, в Испании, мы не платим за здравоохранение», — написал пользователь платформы.

Многие в комментариях удивились капсуле с камерой. «Технологии опередили время!», «Черт, это фантастика!» — высказались комментаторы. Однако некоторые пользователи отметили, что капсула не является новшеством. По словам одного из них, первый капсульный эндоскоп был одобрен в 2001 году, 22 года назад.