Талибы похвастались первым суперкаром афганского производства

ToloNews: в Афганистане разработали первый национальный суперкар Mada 9

В Афганистане разработали первый национальный суперкар Mada 9. Видео с презентации прототипа похвастался в Twitter представитель находящегося у власти в стране «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид.

Он назвал разработку гордостью для Афганистана и поблагодарил за организацию работ по ней министерство профессионального образования. Как сообщает Daily Mail, 30 инженеров из Кабульского профессионально-технического института (ATVI) трудились над созданием автомобиля в течение пяти лет.

О подробных технических характеристиках Mada 9 пока ничего неизвестно, однако издание заявило, что в суперкаре установлен модифицированный двигатель Toyota Corolla. Кроме того, разработчики планируют оснастить машину электрической трансмиссией, а также некоторыми характеристиками внедорожника для удобства передвижения по холмистому ландшафту Афганистана.

Глава ATVI Гулам Хайдар Шахамат сообщил афганскому изданию TOLO News, что прототип суперкара скоро будет протестирован для оценки ходовых качеств. У производителя также есть амбиции по выходу на мировой рынок — по словам собеседника издания, «предпринимаются усилия для демонстрации автомобиля на международных выставках».

В декабре прошлого года президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что на бывшем заводе Nissan начнут производить минимум три новые модели Lada, однако переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются. Ожидается, что производство в Петербурге будет запущено во втором полугодии 2023 года.