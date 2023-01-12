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21:10, 12 января 2023Россия

Российский губернатор призвал ввести в школах единый календарь исторических дат

Губернатор Курганской области Шумков предложил ввести в школах календарь исторических дат
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил с призывом ввести в российских школах единый календарь значимых исторических дат. Также он предложил проводить в каждую из них тематические уроки, посвященные произошедшим в них событиям, сообщает ТАСС.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил создать для школ единый календарь исторических дат и в эти даты проводить единые уроки», — сказано в сообщении пресс-службы губернатора.

Отмечается, что своей идеей Шумков поделился с министром просвещения Сергеем Кравцовым на мероприятии по открытию школы в селе Кетове в четверг, 12 января.

Глава региона в своем Telegram-канале написал, что в знаковые даты можно показывать школьникам тематические художественные или документальные фильмы.

Ранее стало известно, что участников специальной военной операции (СВО) на Украине могут привлекать на занятия по начальной военной подготовке в школах. Уточняется, что при этом уроки будут вести педагоги.

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Марина Совина
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