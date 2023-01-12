Российский губернатор призвал ввести в школах единый календарь исторических дат
Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил с призывом ввести в российских школах единый календарь значимых исторических дат. Также он предложил проводить в каждую из них тематические уроки, посвященные произошедшим в них событиям, сообщает ТАСС.
«Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил создать для школ единый календарь исторических дат и в эти даты проводить единые уроки», — сказано в сообщении пресс-службы губернатора.
Отмечается, что своей идеей Шумков поделился с министром просвещения Сергеем Кравцовым на мероприятии по открытию школы в селе Кетове в четверг, 12 января.
Глава региона в своем Telegram-канале написал, что в знаковые даты можно показывать школьникам тематические художественные или документальные фильмы.
Ранее стало известно, что участников специальной военной операции (СВО) на Украине могут привлекать на занятия по начальной военной подготовке в школах. Уточняется, что при этом уроки будут вести педагоги.