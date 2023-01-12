Умерла звезда фильма «Пугало» Дороти Тристан

На 89-м году жизни скончалась актриса и звезда фильма «Пугало» Дороти Тристан

На 89-м году жизни скончалась американская актриса Дороти Тристан. Об этом сообщает Deadline.

О смерти артистки сообщил ее супруг, режиссер Джон Д. Хэнкок. Тристан скончалась в воскресенье, 8 января, во сне, находясь в своем доме, расположенном в американском штате Индиана. Причиной смерти стали осложнения, вызванные продолжительной болезнью Альцгеймера.

В фильмографии Дороти Тристан было более 20 проектов. В кино артистка дебютировала в 1970 году, сыграв в фильме «Конец дороги». Широкую известность ей также принесли роли в картинах «Пугало», «Клют», «Без гроша в Беверли Хиллз» и другие.

Последним проектом с участием актрисы стала драма «Зазеркалье», вышедшая в 2015 году. В фильме Тристан также выступила в качестве соавтора сценария, ее супруг Джон Д. Хэнкок являлся режиссером ленты.

11 января стало известно, что на 65-м году жизни скончался актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов.