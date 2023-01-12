У московских онкологов появился новый «цифровой помощник»

Заммэра Ракова: москвичи смогут быстрее получать результаты онкоисследований

Все патоморфологические лаборатории московских стационаров оснастили информационной системой российского производства, что позволит автоматизировать процесс проведения гистологических исследований — важного метода диагностики при онкозаболеваниях. Система уже была внедрена в онкостационарах, где врачи высоко оценили ее возможности, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Повышение качества лабораторной диагностики является одной из важных задач системы московского здравоохранения. Мы оснастили все патоморфологические лаборатории стационаров Москвы отечественной лабораторной информационной системой. Это программное обеспечение позволяет автоматизировать все этапы проведения гистологических исследований — одного из самых важных и достоверных диагностических методов при онкологических заболеваниях. Гистология помогает различать доброкачественные и злокачественные заболевания, определять стадию онкологии, подбирать правильное лечение и следить за динамикой состояния пациента» Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Ракова отметила, что теперь все этапы исследования, начиная от приема и регистрации биоматериала и заканчивая формированием результата, осуществляются в электронном виде.

«Важно, что система полностью интегрирована с ЕМИАС. Это позволяет пациентам получать результаты гистологии в электронной медкарте — приезжать за результатами в медучреждение больше не требуется. Кроме того, врач позвонит пациенту, если результат гистологического исследования будет отрицательным. Это стало возможно благодаря телемедицинскому сервису, который осенью этого года появился в центрах амбулаторной онкологической помощи», — добавила заммэра.

Благодаря информационной системе российского производства «Лабфорс» результаты исследований отображаются в электронной истории болезни стационарного больного в ЕМИАС, что позволило повысить эффективность взаимодействия лечебных и диагностических отделений больниц — врачи оперативно получают информацию о результатах исследований, быстрее реагируют и направляют к профильным специалистам. Таким образом, существенно сокращается время принятия клинических решений. Онлайн-доступ к результатам проведения патологоанатомических исследований будут теперь иметь и врачи амбулаторно-поликлинического звена, что обеспечит преемственность всех этапов лечения. В случае положительного результата гистологии, пациенту позвонят и пригласят на прием, чтобы сообщить итог обследования.

«Ранее медицинские учреждения города самостоятельно выбирали и закупали лабораторные информационные системы. В большинстве из них процесс не был автоматизирован, а протоколы заполнялись в основном на бумаге. Благодаря единой системе, интегрированной с ЕМИАС, теперь пациент получает результаты исследования гораздо быстрее. Важно, что информация также доступна врачам в электронной медкарте пациента. Это позволяем им быстрее и качественнее принимать клинические решения», — добавила заммэра.

Как отметил главный врач Боткинской больницы, главный хирург Москвы, академик РАН Алексей Шабунин, система, установленная в патологоанатомическом отделении больницы, позволила ускорить процесс регистрации поступающего биопсийного и операционного материала, а удобный интерфейс — быстро найти и выполнить необходимую функцию как лаборанту, так и врачу при заполнении протокола исследования.

«Также система позволяет легко собрать большинство необходимых статистических данных для отчетов. Кроме того, штрих-коды, которыми маркирован материал, помогают сотрудникам лабораторий не тратить время и сразу приступить к внесению данных о результатах исследования», — сказал Шабунин.

В Комплексе социального развития Москвы отметили, что основой нового сервиса стала единая цифровая платформа здравоохранения, которую на протяжении более 10 лет Соцкомплекс развивает совместно с Департаментом информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение пациента на всех этапах.