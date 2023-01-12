В центре Киева установили фотозону с «горящим» Кремлем

«Украина.ру»: в центре Киева установили марку-фотозону с горящим московским Кремлем

На центральной улице Киева – Крещатике – рядом со зданием Киевской городской государственной администрации установили марку-фотозону с изображением горящего московского Кремля. Об этом сообщает издание «Украина.ру» в Telegram-канале.

На настенной почтовой марке изображен разрушающийся Кремль, который окружен цветами хлопка. Сообщается, что иллюстрация появилась на том же месте, где ранее находилась фотозона со взрывом на Крымском мосту.

Ранее «Укрпочта» анонсировала появление почтовой марку с изображением горящего Крымского моста. «Утро еще никогда не было таким добрым. По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, точнее, с тем, что от него останется», — рассказал глава организации Игорь Смилянский.