Киевский журналист Ткач: украинцы бурно отметили в Куршевеле разгром ВСУ в Соледаре

Киевский журналист Михаил Ткач обвинил группу состоятельных украинцев в «бурных» развлечениях на французском горнолыжном курорте Куршевель в день разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Соледаре российскими войсками. Его слова приводит РИА Новости.

«О наших клоунах в Куршевеле. Сегодня в лентах новостей и в сообщениях повсюду Соледар. <…> Но дальше Собчак начинает разгонять молодых людей в Куршевеле, которые с флагом Украины танцуют на столах под вынос шампанского Crystal», — заявил он.

Как выяснил Ткач, речь идет о Карине Жосан и ее муже Сергее Ошеровском, супругов видели во всех престижных заведениях Монте Карло, Монако и Ниццы. Украинцы уже ходили в префектуру продлевать статус беженцев, заверил он.

«Уберите коррупцию, и эти люди умрут с голоду в однушках на Борщаговке, а пока они позорят Украину в Монако, в Дубае и в Куршевеле», — посетовал журналист.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак рассказала о бурной вечеринке молодых людей с Украины в Куршевеле. Она стала свидетельницей, как в одном из элитных ресторанов курорта для украинской компании устроили вынос бутылок элитного шампанского и национального флага под песню, призывающую к насилию над жителями России.

