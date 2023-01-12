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11:11, 12 января 2023Силовые структуры

Сотрудники МВД и МГБ обнаружили схрон украинских диверсантов в ЛНР

В ЛНР сотрудники МВД и МГБ нашли схрон готовивших теракт в Луганске украинских диверсантов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В ЛНР сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) и МВД обнаружили тайник с боеприпасами, принадлежащий украинским диверсантам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МГБ республики.

По данным ведомства, в схроне были найдены пулеметы, гранатометы, патроны и выстрел к пушке 2А28. Оружие и боеприпасы члены ДРГ планировали использовать для совершения теракта в Луганске. Часть зарядов была уничтожена силовиками на месте обнаружения.

МГБ показало видео из заброшенного здания, в подвале которого находился тайник. Также на записи виден момент ликвидации части боеприпасов.

В настоящее время правоохранители ищут самих диверсантов.

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Елизавета Новикова
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