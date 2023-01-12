Сотрудники МВД и МГБ обнаружили схрон украинских диверсантов в ЛНР

В ЛНР сотрудники МВД и МГБ нашли схрон готовивших теракт в Луганске украинских диверсантов

В ЛНР сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) и МВД обнаружили тайник с боеприпасами, принадлежащий украинским диверсантам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МГБ республики.

По данным ведомства, в схроне были найдены пулеметы, гранатометы, патроны и выстрел к пушке 2А28. Оружие и боеприпасы члены ДРГ планировали использовать для совершения теракта в Луганске. Часть зарядов была уничтожена силовиками на месте обнаружения.

МГБ показало видео из заброшенного здания, в подвале которого находился тайник. Также на записи виден момент ликвидации части боеприпасов.

В настоящее время правоохранители ищут самих диверсантов.