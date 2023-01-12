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11:34, 12 января 2023Бывший СССР

Москалькова опровергла переговоры с Украиной о гумкоридоре

Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины создание гумкоридора

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Создание гуманитарного коридора на переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом не обсуждалось, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент Турции, между двумя омбудсменами не было», — заявила Москалькова, отметив, что чиновники обсудили возвращение раненых в рамках Женевской Конвенции, эвакуацию гражданских лиц.

По ее словам, стратегические вопросы находятся в ведении министерств обороны двух государств. «Здесь очень важно не подменять государственные органы, а действовать слаженно», — ответила российский омбудсмен на вопрос о возможности создания гуманитарного коридора.

Ранее турецкий уполномоченный по правам человека Шереф Малкоч заявил, что омбудсмены России, Турции и Украины договорились встретиться, чтобы обсудить открытие гуманитарного коридора между Москвой и Киевом, при этом Анкара хочет стать посредницей и оказывать помощь пострадавшим от боевых действий на Украине детям, женщинам и раненым.

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