Москалькова опровергла переговоры с Украиной о гумкоридоре

Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины создание гумкоридора

Создание гуманитарного коридора на переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом не обсуждалось, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент Турции, между двумя омбудсменами не было», — заявила Москалькова, отметив, что чиновники обсудили возвращение раненых в рамках Женевской Конвенции, эвакуацию гражданских лиц.

По ее словам, стратегические вопросы находятся в ведении министерств обороны двух государств. «Здесь очень важно не подменять государственные органы, а действовать слаженно», — ответила российский омбудсмен на вопрос о возможности создания гуманитарного коридора.

Ранее турецкий уполномоченный по правам человека Шереф Малкоч заявил, что омбудсмены России, Турции и Украины договорились встретиться, чтобы обсудить открытие гуманитарного коридора между Москвой и Киевом, при этом Анкара хочет стать посредницей и оказывать помощь пострадавшим от боевых действий на Украине детям, женщинам и раненым.