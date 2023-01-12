Российские военные научились засекать позиции ВСУ с помощью смартфонов

Российские военные в зоне СВО научились засекать артиллерию ВСУ с помощью смартфонов

Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции научились определять позиции украинской артиллерии с помощью смартфонов. Об этом пишет журнал «Арсенал Отечества».

Там уточняется, что российские офицеры, которые участвуют в боевых действиях, разработали программное обеспечение для смартфонов с операционной системой Android — оно помогает определять координаты артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Четыре звукометриста со смартфонами (планшетами) располагаются на удалении три-шесть километров от ЛБС и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме», — говорится в публикации.

В статье подчеркивается, что разработанный российскими военными кустарный способ не обеспечивает необходимую точность определения координат целей — его чаще всего используют для передачи целеуказаний БПЛА.

Ранее российский военный Коробков, который принимал участие в СВО, заявил, что украинские жители, которые сотрудничали с Вооруженными силами республики, наводили артиллерию разными способами. Он уточнил, что простые украинские граждане также участвовали в боевых действиях, в том числе в качестве наводчиков — в частности, они делали это с помощью СМС-сообщений.