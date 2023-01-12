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11:01, 12 января 2023Россия

Письмо школьника из Читы спасло жизнь участнику спецоперации

Письмо ученика из города Читы спасло жизнь военнослужащему из Забайкалья
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Письмо ученика 4 «б» класса школы №44 города Читы Славы Казака спасло жизнь военнослужащему из Забайкалья, который участвует в специальной военной операции. Об этом рассказали в комитете образования администрации городского округа «Город Чита».

Слава написал письмо со словами поддержки и благодарности в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату».

Боец получив и прочитав письмо положил в свой карман. В ходе боев он не обнаружил письмо у себя в кармане и вернулся чтобы найти послание школьника. И в этот момент, там, где он стоял, прилетел артиллерийский снаряд.

После такого спасения, боец захотел разыскать школьника. Он попросил свою жену найти мальчишку и вручить подарок. В поиске школьника помогли волонтеры. Школьник Слава Казак получил подарок и слова благодарности от военного из Забайкалья.

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Татьяна Романова
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