Письмо школьника из Читы спасло жизнь участнику спецоперации

Письмо ученика из города Читы спасло жизнь военнослужащему из Забайкалья

Письмо ученика 4 «б» класса школы №44 города Читы Славы Казака спасло жизнь военнослужащему из Забайкалья, который участвует в специальной военной операции. Об этом рассказали в комитете образования администрации городского округа «Город Чита».

Слава написал письмо со словами поддержки и благодарности в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату».

Боец получив и прочитав письмо положил в свой карман. В ходе боев он не обнаружил письмо у себя в кармане и вернулся чтобы найти послание школьника. И в этот момент, там, где он стоял, прилетел артиллерийский снаряд.

После такого спасения, боец захотел разыскать школьника. Он попросил свою жену найти мальчишку и вручить подарок. В поиске школьника помогли волонтеры. Школьник Слава Казак получил подарок и слова благодарности от военного из Забайкалья.