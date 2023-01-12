Бывшего российского полицейского осудили на 9,5 года за взятку от водителя

Под Иркутском дали 9,5 года экс-инспектору ДПС из-за взятки за возврат водительских прав

Под Иркутском суд приговорил к 9,5 года лишения свободы бывшего инспектора ДПС за коррупцию. Об этом в четверг, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и пункту «б» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд оштрафовал его на 600 тысяч рублей и лишил права четыре года занимать должности в правоохранительных органах.

По данным ведомства, 23 июня 2021 года сотрудник ГИБДД остановил гражданина для проверки документов. Оказалось, что мужчина ехал с семьей в Иркутск. Вскоре фигурант вернул документы россиянину, но за возврат водительских прав попросил вознаграждение. С помощью посредника по смс и телефонным звонкам он хотел получить 30 тысяч рублей. Полицейский угрожал водителю административной ответственностью.