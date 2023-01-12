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09:31, 12 января 2023Силовые структуры

Совратившего трех детей педофила объявили в розыск в России

В Приангарье СКР начал розыск совратившего трех детей педофила и показал его фотографию

Фото: СК России по Иркутской области

В Приангарье следователи начали розыск педофила, совратившего трех детей, которым было меньше 14 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области.

Ведомство опубликовало рисованный портрет мужчины, а также его фотографию. Подробности дела пока не раскрываются.

Фото: СК России по Иркутской области

По данным следствия, мужчине примерно 40-45 лет, у него кавказский тип лица, короткие седые волосы и густые черные брови. Его рост составляет 175-180 сантиметров.

Следователи призвали граждан, которые знают о том, где находится мужчина, сообщить об этом в дежурную часть полиции по номеру 102. Также можно написать о местонахождении предполагаемого преступника в сообщество регионального управления СКР в соцсети «ВКонтакте».

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Елизавета Новикова
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