СК возбудил дело в отношении менеджеров Azur Air из-за дачи взятки чиновнику

РБК: СК возбудил дело в отношении менеджеров Azur Air из-за взятки чиновнику Росавиации

Следователи возбудили дело в отношении неустановленных менеджеров крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air — им вменяют дачу взятки бывшему начальнику управления летной эксплуатации Максиму Костылеву. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По его словам, в 2021 году сотрудники Azur Air оформили чиновнику путевку в Турцию, занизив ее стоимость на 4,7 миллиона рублей. В состав путевки входил перелет бизнес-классом и проживание в премиальном отеле Lujo Hotel Bodrum, принадлежащем председателю наблюдательного совета авиакомпании.

При этом сама путевка оформлялась через компанию Anex Tour, связанную с Azur Air. По данным следствия, это было сделано для того, чтобы получить от Росавиации сертификат на центр подготовки персонала и снизить количество выявленных нарушений.

Официально ни авиакомпания, ни СКР новость о возбуждении дела пока не комментировали.