Администрацию Байдена обвинили в двойных стандартах

Пенс обвинил администрацию Байдена и СМИ в двойных стандартах из-за секретных документов

Бывший вице-президент США Майк Пенс обвинил нынешнюю администрацию и СМИ в двойных стандартах из-за ситуации с обнаружением секретных документов в бывшем офисе американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Пенс назвал обыск в поместье экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа излишней мерой. «Был установлен стандарт, но о нем забыли, когда оказалось, что у действующего президента были секретные документы на руках после завершения работы в администрации», — заявил он.

По его словам, в настоящее время администрация пожинает плоды устроенного у бывшего американского лидера обыска. «Готовность СМИ отвернуться и не слышать о том, что Байден покинул должность вице-президента, прихватив засекреченные документы, - если это не двойные стандарты, значит, стандартов нет вовсе», — отметил Пенс.

Ранее в постоянном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США призвали провести расследование в связи с обнаружением секретных бумаг времен вице-президентства нынешнего американского лидера Джо Байдена. Конгрессмен Майк Тернер считает, что найденные документы могут свидетельствовать о потенциальном нарушении главой Белого дома законов о защите национальной безопасности, в частности закона о шпионаже и закона о президентских записях.

