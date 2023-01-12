Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:29, 12 января 2023Мир

США заявили об активном движении военных судов Китая вокруг Тайваня

Министр обороны Остин: США отмечают активное движение военных судов Китая вокруг Тайваня
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон отмечает активное движение военных судов китайской армии вокруг Тайваня. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что это попытка установить новую норму, но я бы усомнился в том, говорит ли это о неизбежности вторжения», — сказал глава Пентагона.

26 декабря сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Китая совершили крупнейшее в истории вторжение в зону ПВО Тайваня. В воздушное пространство острова вторглась авиагруппа из 71 летательного средства, в составе которой были замечены истребители и беспилотники ВВС КНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал лишать гражданства украинцев с российским паспортом
Пригожин сообщил об уничтожении в Соледаре 500 украинских военных
США заявили об активном движении военных судов Китая вокруг Тайваня
Названы самые популярные направления для авторского туризма по России
В Абхазии начались веерные отключения электроэнергии
Известная актриса избавится от дома в США
В США столкнулись с проблемой набора рекрутов в армию
Названы популярные города для зимних путешествий по России
Иран захотел упростить выдачу туристических виз россиянам
Сербия заявила о неизменности позиции по санкциям против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.