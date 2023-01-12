США заявили об активном движении военных судов Китая вокруг Тайваня

Министр обороны Остин: США отмечают активное движение военных судов Китая вокруг Тайваня

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон отмечает активное движение военных судов китайской армии вокруг Тайваня. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что это попытка установить новую норму, но я бы усомнился в том, говорит ли это о неизбежности вторжения», — сказал глава Пентагона.

26 декабря сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Китая совершили крупнейшее в истории вторжение в зону ПВО Тайваня. В воздушное пространство острова вторглась авиагруппа из 71 летательного средства, в составе которой были замечены истребители и беспилотники ВВС КНР.