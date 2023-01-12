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18:55, 12 января 2023Силовые структуры

Запрет на выдачу фигурантам дел загранпаспортов признан законным в России

Верховный суд России признал законным запрет на выдачу загранпаспортов фигурантам дел

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Верховный суд России признал законным запрет на выдачу загранпаспортов фигурантам уголовных дел. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Поводом для рассмотрения данного вопроса стало обращение бизнесмена из Владивостока, оказавшегося под следствием и выпущенного под залог. Он намеревался оформить в МВД загранпаспорт, однако получил отказ, несмотря на то, что его мера пресечения не предусматривала запрет на выезд из страны.

В своем заявлении в Верховный суд страны бизнесмен указал на этот довод, а также на отсутствие по его уголовному делу решения суда. Однако высшая судебная инстанция сослалась на нормы федерального закона, который установил ограничение права на выезд из России гражданина, если он является подозреваемым или обвиняемым.

Это положение обеспечивает правило уголовного судопроизводства и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, а также реализации прав и законных интересов других участников уголовного судопроизводства.

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Любовь Ширижик
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