«ВКонтакте» рассказала о занятиях россиян на новогодних каникулах

«ВКонтакте» рассказала, как пользователи провели новогодние каникулы в 2023 году

«ВКонтакте» рассказала, как пользователи встретили 2023 год и провели новогодние каникулы. Выяснилось, что россияне проводили время не только за играми и совместным просмотром видео, но и активно занимались спортом.

Во время зимних праздников пользователи активно поздравляли близких с помощью видеозвонков и голосовых сообщений, количество которых превысило 500 миллионов. Также в VK Звонках появилась кнопка «Обнять в звонке», которая делала людей еще ближе и позволила им насладиться атмосферой Нового года.

Количество заявок в друзья увеличилось на 16 процентов, а количество просмотров постов в ленте выросло почти на 10 процентов по сравнению с последней неделей декабря. Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Краснодар и Екатеринбург стали городами-лидерами по числу отправленных виртуальных подарков. Самым популярным из них оказалось новогоднее сердце изо льда, которое подарили более 82 миллионов раз.

«Несмотря на выходные, пользователи ВКонтакте не только отдыхали, но и активно занимались спортом: они прошли почти в два раза больше тренировок на платформе "Здоровье ВКонтакте", чем ранее в будние дни. 8 января, перед началом нового рабочего года, показатель активности оказался самым высоким», — отметили в пресс-службе компании, добавив, что первая тренировка в 2023 году состоялась в 00:05:24 — ей оказалась растяжка.

Игровая активность пользователей была высокой на протяжении всех каникул и достигла пика вечером 4 января. Отмечается, что самые заядлые игроки предпочитали интеллектуальные проекты.