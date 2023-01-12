Эксперты рассказали о перспективах России в сфере водородной энергетики

Аналитики спрогнозировали рост рынка водородной энергетики в России

В ближайшие годы рынок водородной энергетики в России будет активно развиваться и в 2025–2035 годах может достичь объемов в 2,2–3,9 миллиарда долларов (объем мирового рынка в 2025 году составит 26 миллиардов). Такие прогнозы сделали специалисты центра EnergyNet, оценивая перспективы роста рынка систем накопления электроэнергии для экспортных поставок водородного топлива из России. К 2030 году, по их расчетам, Россия сможет производить уже 3,5 миллиона тонн водородного топлива, сообщает ресурс «Инфотэк».

В связи с введением антироссийских санкций Минэнерго ухудшило прогноз по экспорту водорода из России в своем проекте Комплексной программы развития водородной энергетики до 2030 года. Россия фактически потеряла крупнейших потенциальных импортеров «голубого» и «зеленого» водорода (Германия, Япония и Южная Корея). Рынок сбыта в итоге может сжаться только до Китая. Фактический же экспорт из России может снизиться с прогнозировавшихся ранее 2,2 до 1,4 миллиона тонн в год к 2030 году. На создание производств водорода в России потребуется 21,1 миллиарда долларов инвестиций, экспортная выручка в настоящее время оценивается в 12,8 миллиарда.

Эксперты выделяют некоторые конкурентные преимущества России на мировом рынке водорода. Это существенные резервы производственных мощностей; близость к потенциальным потребителям (страны ЕС, Китай, Япония); наличие действующей инфраструктуры транспортировки природного и сжиженного природного газа.

В то же время, по данным отечественных специалистов, развитию водородной энергетики в ряде зарубежных стран препятствует ряд серьезных барьеров. В частности, высокие издержки производства «возобновляемого» и «низкоуглеродного» водорода; отсутствие оптимальных и доступных по цене технологий транспортировки и хранения водорода; отсутствие технологий по улавливанию и хранению углекислого газа в ряде стран, стремящихся стать значимыми производителями «низкоуглеродного» водорода; дефицит пресной воды в ряде стран, планирующих крупномасштабное производство водорода методом электролиза.

Основной целью в области водородной энергетики в России, как отмечает ресурс, следует считать развитие отечественных технологий, а также обеспечение конкурентоспособности экономики страны в условиях глобального энергетического перехода.

Ключевыми направлениями использования водорода в перспективе могут стать: экспорт, декарбонизация промышленности, транспорта и сектора ЖКХ, развитие робототехники.

Ориентируясь на содержание Концепции развития водородной энергетики России и Программы развития низкоуглеродной водородной энергетики, эксперты выделяют четыре сценария развития данной отрасли в России.

Первый — «Развитие экспорта водорода» (базовый) — экспорт водорода в объеме 2,75–2,9 миллиона тонн к 2030 году, 11,3–11,9 миллиона тонн к 2050 году.

Второй — «Ускоренное развитие экспорта водорода» — экспорт до 6,4 миллиона тонн к 2030 году и 30 миллионов тонн к 2050 году.

Третий — «Сценарий Минэнерго» — экспорт водорода и рост внутреннего потребления до 0,2 миллиона тонн к 2030 году и 4 миллиона тонн к 2050 году; производство 0,5 – 2 миллиона тонн водорода для коммерческого транспорта и 1– 4 миллиона тонн для АЗС в 2030 –2050 годах.

Четвертый — «Интенсивное развитие внутреннего рынка водорода» — производство 0,6–1,2 миллиона тонн для внутреннего потребления, а также 1,5– 5,25 миллиона тонн для транспорта и 3 –10,5 миллиона тонн для АЗС.

