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11:15, 12 января 2023Россия

Под Петербургом пятиклассник играл с друзьями на улице и внезапно умер

В Ленобласти пятиклассник играл с друзьями на улице, внезапно упал и умер

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Под Петербургом пятиклассник играл с друзьями на улице и внезапно умер. Об этом в четверг, 12 января, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет MK.RU.

Инцидент произошел в деревне Лесколово Всеволожского района Ленинградской области. Лежащего на обочине дороги ребенка, окруженного сверстниками, заметил проезжающий мимо мужчина. Он отвез мальчика в больницу, но оказалось, что школьник уже мертв.

Друзья погибшего рассказали полицейским, что они просто играли на улице, но в какой-то момент пятиклассник внезапно упал и больше не шевелился. Тело направлено в морг для установления причины смерти, уточняет «Фонтанка».

Ранее стало известно, что в Новосибирской области восьмилетний мальчик умер прямо на занятии физкультуры в школе. После разминки ученику стало плохо, он упал. Учитель вызвал скорую помощь, но школьника спасти не удалось.

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Евгения Куликова
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