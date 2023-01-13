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08:28, 13 января 2023Силовые структуры

Бастрыкин рассказал о хищениях из воинских частей Москвы и Петербурга

Глава СКР Бастрыкин сообщил об обвиняемых в хищениях из воинских частей Москвы и СПб

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении шести обвиняемых в хищениях из воинских частей Московского региона и Санкт-Петербурга. Об этом председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете».

По его словам, фигуранты похитили из хранилищ 80 наименований вещевого имущества общей стоимостью 44,5 миллиона рублей.

Трое из них пошли на сотрудничество со следствием и заключили досудебное соглашение. Их в настоящее время уже судят за инкриминируемое преступление. Их сообщники продолжают ознакомление с материалами дела.

Бастрыкин указал, что его ведомство также расследует еще ряд дел, связанных с хищением военного имущества.

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Любовь Ширижик
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