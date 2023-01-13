Телефонный звонок спас мужчину от упавшей на автомобиль глыбы

В США мужчина спасся от упавшей на его машину глыбы благодаря звонку возлюбленной

Житель американского города Малибу, штат Калифорния, спасся от упавшей на его автомобиль огромной глыбы благодаря телефонному звонку. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Маурицио Хенао припарковался рядом со своим домом на склоне холма. Он вышел из машины, чтобы ответить на телефонный звонок возлюбленной. Неожиданно раздался громкий шум. «Я выбежал и увидел, что машина разбита», — рассказал мужчина.

Полутораметровая глыба приземлилась на крышу автомобиля и продавила ее. Ветровые стекла машины разлетелись, а кузов был погнут.

Камни, упавшие на дорогу в результате оползня, разлетелись на четыре полосы дорожного движения и повредили по меньшей мере одну припаркованную машину. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что цветочный горшок упал с 34-го этажа многоквартирного дома в городе Уху, провинция Аньхой, Китай, и приземлился в нескольких сантиметрах от проходившего по улице ребенка. Девочка, одетая в белое платье, с черной сумкой через плечо озадаченно посмотрела на упавший рядом с ней предмет, а затем в панике убежала.