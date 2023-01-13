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10:24, 13 января 2023Из жизни

Телефонный звонок спас мужчину от упавшей на автомобиль глыбы

В США мужчина спасся от упавшей на его машину глыбы благодаря звонку возлюбленной

Кадр: KTLA 5

Житель американского города Малибу, штат Калифорния, спасся от упавшей на его автомобиль огромной глыбы благодаря телефонному звонку. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Маурицио Хенао припарковался рядом со своим домом на склоне холма. Он вышел из машины, чтобы ответить на телефонный звонок возлюбленной. Неожиданно раздался громкий шум. «Я выбежал и увидел, что машина разбита», — рассказал мужчина.

Полутораметровая глыба приземлилась на крышу автомобиля и продавила ее. Ветровые стекла машины разлетелись, а кузов был погнут.

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Алиса Дмитриева
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