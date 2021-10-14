Цветочный горшок упал с 34 этажа в нескольких сантиметрах от ребенка

Горшок с цветами в Китае упал с высотного дома и приземлился рядом с девочкой

Цветочный горшок упал с 34 этажа многоквартирного дома в городе Уху, провинция Аньхой, Китай, и приземлился в нескольких сантиметрах от проходившей по улице девочки. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

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На записи с установленной поблизости камеры наблюдения видно, как два горшка с цветами падают с 34 этажа высотного здания. Один из них ударяется о крышу подъезда, а другой разбивается вдребезги, упав в нескольких сантиметрах от маленького ребенка.

Девочка, одетая в белое платье, с черной сумкой через плечо озадаченно смотрит на упавший рядом с ней предмет, а затем в панике убегает.

Родители ребенка сообщили о произошедшем в полицию.

Ранее сообщалось, что молниеносная реакция жительницы китайского города Шэнчжоу, провинция Чжэцзян, спасла подругу от потерявшего управление внедорожника. Женщины упали на землю за мгновение до того, как автомобиль вылетел на ступени и врезался в припаркованный седан и в стеклянные двери гостиницы.