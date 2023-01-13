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11:26, 13 января 2023Забота о себе

Психотерапевт перечислила признаки отношений под угрозой разрыва

Сексолог предупредила, что отсутствие вопросов к партнеру указывает на скорый разрыв

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Отсутствие вопросов к партнеру или долгие ссоры указывают на скорое расставание, предупредила сексолог, психотерапевт Лорен Консул. Она перечислила признаки близящегося разрыва в беседе с Independent.

Долгие ссоры с выяснением того, кто и как был неправ, по мнению Консул, являются тревожным звоночком для пары. Кроме того, о скором разрыве может говорить и нежелание меняться ради отношений. На это намекает отсутствие интереса к жизни партнера. «Вы перестаете задавать вопросы, интересоваться их мечтами и надеждами, просто предполагаете, что в курсе, потому что провели друг с другом много времени», — объяснила специалистка.

По ее словам, об угрозе расставания могут свидетельствовать также несоответствие слов и действий и отсутствие поддержки партнера. «Как будто вы сражаетесь друг с другом, а не вместе боретесь с проблемами или противостоите миру», — заключила она.

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Александра Лисица
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