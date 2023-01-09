Названы самые распространенные причины измен в отношениях

Сексолог Елена Кондрашева назвала неспособность услышать друг друга причиной измен в паре

Неспособность понять и услышать друг друга является одной из самых распространенных причин измен в паре, уверена психолог-сексолог, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Елена Кондрашева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала приводящие к неверности в отношениях факторы и подсказала способы избежать ее.

По словам Кондрашевой, многие люди думают, что разговоры и внимание к деталям не очень важны для отношений. Однако это в корне неверное суждение: чем чаще игнорируются какие-либо эмоции, просьбы или чувства партнера, тем выше вероятность, что он захочет найти другого человека, который его поймет и услышит. Поэтому очень важно говорить друг с другом о совместных планах, мечтах, о том, что беспокоит. Сексолог подчеркнула, простая доверительная беседа в обнимку в постели поможет сблизиться и убережет от измен, при условии, что партнеры не будут отрицать или обесценивать полученную друг от друга информацию.

Вторая распространенная причина измен — скучная сексуальная жизнь. Кондрашева отметила, что у всех людей разный уровень либидо, но, если один из супругов «искушен частыми секс-вечеринками, а для второго предел разврата — оральный секс», этой паре точно будет тяжело сохранить отношения.

Крайне глупо строить отношения с человеком, с которым либидо кардинально различается, и надеяться, что он изменится. Обычно это приводит или к «ломке» партнера под себя и последующей травматике, или к расставанию. Что можно сделать в этой ситуации, если расходиться не хочется, а проблема беспокоит? Стоит начать с разговора в комфортной обстановке о каких-либо простых эротических фантазиях, с длинной сексуальной прелюдии или введения в половую жизнь секс-игрушек Елена Кондрашева Психолог-сексолог, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге

В качестве еще одной распространенной причины измен Кондрашева назвала неухоженный внешний вид. В здоровых отношениях внешность не главное, но отрицать то, что это важный аспект сексуального влечения — бесполезно. Разумеется, есть много причин, почему человек начинает меньше за собой ухаживать: появление детей в семье, большое количество работы, отсутствие помощи в решении бытовых вопросов со стороны одного из партнеров. Но не стоит забывать, что забота о своем теле — это в первую очередь акт любви к себе.

Я ни в коем случае не призываю вставать на час раньше своего мужчины и бежать за косметичкой, ходить каждое утро на каблуках или не снимать кружевное белье. Необязательно впадать в крайности, но вместо застиранных футболок можно выбрать красивую домашнюю одежду. Мужчины, вам также не советую расслабляться: царственное возлежание на диване с чипсами и пивом мало кого возбудит Елена Кондрашева Психолог-сексолог, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге

Также спровоцировать измену может чрезмерная ревнивость, заявила сексолог. Из-за нее между партнерами растет отчуждение. Тот, кого постоянно необоснованно подозревают в неверности, чтобы избежать скандала, сначала станет скрывать даже безобидную переписку с противоположным полом, а в результате рано или поздно захочет подыскать «тихую гавань» на стороне.

В заключение Кондрашева отметила, если причина патологической ревности кроется глубоко внутри, и травматичный опыт переносится из одних отношений в другие и подкрепляется тревогой, это требует доверительного объяснения с партнером и полноценной терапии со психологом.

Ранее эксперт по отношениям и сексолог Трейси Кокс назвала способы вывести интимную жизнь на новый уровень. Сделать секс ярче помогут фантазии о других людях во время полового контакта и обсуждение желаний и потребностей друг друга, уверена она.