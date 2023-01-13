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14:54, 13 января 2023Культура

Джеймс Кэмерон назвал отличия «Аватара» от супергеройских блокбастеров

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что «Аватар» не похож на супергеройское кино

Кадр: фильм «Аватар: Путь воды»

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон назвал отличия «Аватара» от супергеройского кино. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале B tv.

Кинематографист заявил, что его проект не похож на супергеройские блокбастеры. Он указал на то, что в кинокомиксах постоянно меняется антагонист, в то время как Кэмерону интересно демонстрировать в своей франшизе одного и того же главного врага — Майлза Куоритча.

«Один и тот же парень, верно? Один и тот же враг на протяжении всего повествования. Интересно смотреть, как он эволюционирует, а мы добавляем новых противников по ходу дела. Новых противников и союзников», — сказал Кэмерон.

Ранее режиссер порадовался, что «Аватар: Путь воды» возродил интерес к кинотеатрам и напомнил, что зрители по-прежнему ценят такой опыт. «Я думаю об этом с точки зрения того, что мы возвращаемся в кинотеатры по всему миру. Даже в Китае, где у них большой всплеск COVID-19. Мы говорим как общество: "Нам это нужно! Нам нужно ходить в кинотеатры". Хватит стриминга! Я устал сидеть на заднице», — заявил Кэмерон. Он добавил, что возросший интерес людей к походам в кино волнует его больше кассовых сборов ленты.

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Марина Погосян
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