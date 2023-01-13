Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:39, 13 января 2023Экономика

Европа заменит российское дизтопливо китайским

Bloomberg: Китай станет ключевым поставщиком дизельного топлива в Европу

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Китай может стать ключевым поставщиком дизельного топлива в Европу после вступления в силу 5 февраля запрета на поставки российских нефтепродуктов в ЕС, пишет Bloomberg.

По данным Vortexa, в прошлом году Евросоюз закупил около 220 миллионов баррелей дизельного топлива из России. Заменить такой объем будет сложно, но возможно, отмечет издание. «Потерянные российские поставки будут восполнены», — уверен Юджин Линделл из консалтинговой компании Facts Global Energy.

Поставки дизельного топлива из Китая резко увеличились в последние месяцы, часть этих грузов отправляется в Европу. По словам экспертов, экспорт дизельного топлива КНР может составить от 400 000 до 600 000 баррелей в день в течение первой половины этого года. Однако издание напоминает, что Китай иногда предпочитал заботиться об окружающей среде, а не получать прибыль от экспорта топлива.

В январе стало известно, что Кувейт планирует увеличить экспорт дизельного топлива в Европу в этом году в пять раз. Ближневосточная страна рассчитывает нарастить поставки до 2,5 миллиона тонн, или примерно до 50 тысяч баррелей в день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин прибыл в Уфу на прощание с первым президентом Башкирии
Анкара возбудит дело из-за антитурецкой акции в Швеции
Появилось видео с участием Путина в похоронах первого президента Башкирии
Джонсон получил одно из самых крупных среди политиков Британии пожертвований
Европа заменит российское дизтопливо китайским
Беременная певица Ханна объяснила решение рожать за границей
Названы особенности пришедшего в Россию гриппа В
Доктор Мясников развеял популярный миф о сердце
Режиссера «Армагеддона» и «Перл-Харбора» обвинили в убийстве голубя
СБУ провела антидиверсионные учения у границы с Белоруссией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.