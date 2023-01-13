Новая ведущая «Дома-2» показала закулисье шоу

Ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева показала закулисье шоу

Новая ведущая реалити-шоу «Дома-2» Нелли Ермолаева показала закулисье проекта. В своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала ролик, в котором рассказала, что переехала в гримерку экс-ведущего передачи Влада Кадони.

«Кадони, я переезжаю в твою гримерку», — сказала Ермолаева и показала помещение. Она также указала, что по соседству с комнатой находится гримерная другой ведущей проекта — Ксении Бородиной.

На ролике видно, что в гримерной ведущей «Дома-2» есть большой шкаф, столик для косметики, несколько диванов и дополнительная комната с душем и туалетом.

Ранее Бородина назвала единственное условие ухода из проекта. Подписчики задали Бородиной вопрос, не планирует ли она покинуть «Дом-2» из-за обновления ведущих. «Ребят, я на "Доме-2" проработала больше 18 лет с разными ведущими. Вы думаете, меня можно испугать обновлениями?» — ответила она. Ведущая также подчеркнула, что покинет шоу только в том случае, если ей станут меньше платить.

Влад Кадони покинул проект в конце декабря 2022 года. Он сообщил, что ушел из реалити-шоу, так как его не устроили условия контракта. «Каждый год в декабре мы обсуждаем с руководством условия контракта. В этом году мы не договорились», — написал он. Кадони вел «Дом-2» с 2015 года. Его должность заняла бывшая участница шоу Нелли Ермолаева.

