Послание в бутылке за полтора года преодолело 4,5 тысячи километров

UPI: женщина нашла послание в бутылке, которое преодолело 4,5 тысячи километров

Послание в бутылке, которое бросили в океан у побережья канадской провинции Новая Шотландия, преодолело 4,5 тысячи километров за полтора года. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Жительница Ирландии Элейн Каллен во время прогулки с собакой по пляжу заметила в песке бутылку из-под водки. Много лет назад женщина сама отправляла послания в бутылках, поэтому она предположила, что и в найденной ею бутылке может находиться письмо. «Я подняла ее, увидела внутри пластиковый пакет и забрала с собой, а дома вскрыла», — рассказала ирландка.

В записке говорилось, что бутылку бросили в воду с судна для ловли снежного краба в июле 2021 года. Под посланием стояли подписи Эдди Стрэнга, Хайма Мьюза и Клэр и Броди Коттро.

Каллен разыскала Коттро в соцсетях и отправила ему сообщение. «Он ответил сразу, как только я написала ему», — сказала ирландка.

«Я был в шоке оттого, что стеклянная бутылка преодолела около 4,5 тысячи километров», — признался рыбак. Он рассказал, что бросил в океан множество писем в бутылках, но Каллен — первый человек, который связался с ним и сообщил, что нашел одну из них. Мужчину позабавил тот факт, что его зовут так же, как собаку Каллен — Броди.

Ранее сообщалось, что женщина нашла на пляже в португальском городе Сетубал послание в бутылке, которое за два года преодолело почти шесть тысяч километров через океан. О находке женщина сообщила в соцсетях.