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20:15, 22 декабря 2022Из жизни

Послание в бутылке за два года преодолело почти шесть тысяч километров

Island Free Press: женщина нашла послание в бутылке, которое за два года преодолело океан

Фото: Scott Van Hoy / Unsplash

Женщина нашла на пляже в португальском городе Сетубал послание в бутылке, которое за два года преодолело почти шесть тысяч километров через океан. Об этом сообщает Island Free Press.

26 июля 2020 года выпускной класс из школы в Окракоке бросил в Гольфстрим бутылку с посланием с берегов региона Аутер Банкс, американский штат Северная Каролина. Более чем два года спустя эту же бутылку Елена М. Бретан нашла эту бутылку во время прогулки на пляже.

О находке женщина сообщила в соцсетях. «Школа в Окракоке... Это мы нашли на пляже Троя в Сетубале, Португалия, 17 декабря 2022 года», — говорится в сообщении. Бретан отметила, что послание в бутылке преодолело весь путь по Гольфстриму, и пожелала всем удачи.

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В послании содержалась фотография восьми учеников класса и дата их выпуска, 14 июня 2020 года. В написанном от руки сообщении один из одноклассников заявил: «Это Алан. Он трудолюбивый и вообще хороший парень».

Школа поделилась постом о находке на своей странице в соцсетях.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Флорида нашла послание в бутылке, прочитав которое, обнаружила невероятное совпадение. Она отправила фотографию находки своим детям и через несколько минут разыскала отправителей.

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Алиса Дмитриева
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