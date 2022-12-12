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19:16, 12 декабря 2022Из жизни

Женщина нашла послание в бутылке и обнаружила невероятное совпадение

UPI: женщина разыскала авторов послания в бутылке через несколько минут после его находки

Фото: Shutterstock

Жительница американского штата Флорида нашла послание в бутылке, прочитав которое, обнаружила невероятное совпадение. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Кэти Грейс участвовала в расчистке побережья в муниципалитете Форт-Майерс-Бич после урагана и нашла бутылку, которую подписали трое братьев и сестер–выходцев из Украины: Роман, Леся и Зенон Мюрал.

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В послании говорилось, что бутылку закопали на пляже при помощи отца авторов 3 марта 2000 года. Женщина отправила фотографию находки своим детям через несколько минут разыскала отправителей. Она была в шоке, когда получила ответ от своего сына Майкла. «Ты не поверишь, но я учился в колледже вместе с Романом, и мы оба работали в DHL. А вот наша фотография с DHL, сделанная на пляже в Калифорнии в прошлом году», — ответил ей Майкл.

Женщина поделилась, что от ответа сына у нее пробежали мурашки по коже. «Как это вообще возможно? Из миллионов людей, которые были на этом пляже с момента, когда была закопана бутылка, именно я нашла ее, и через несколько минут узнала, кто эти люди?» — заявила она.

Женщина смогла связаться с авторами послания и рассказать им о находке. «Это доказывает, что мир не такой уж большой. Все мы связаны», — прокомментировала эту новость Леся.

Авторы письма рассказали, что находка пробудила в них воспоминания. «Мы часто ходили на пляж в Форт-Майерс в те времена, и ходим до сих пор. Возвращение этой бутылки для нас — это яркое пятно в нашей жизни и хорошее начало праздников», — заявил Роман.

Ранее сообщалось, что рабочие нашли в основании упавшей статуи королевы Виктории перед зданием законодательного собрания канадской провинции Манитоба послание в бутылке. В послании резчик по камню и другие рабочие посетовали, что не смогли соблюсти традицию и оставить под основанием статуи бутылку бренди из-за сухого закона.

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Алиса Дмитриева
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