101-летнее послание в бутылке нашли под обрушенной протестующими статуей

UPI: рабочие нашли в бутылке написанное 101 год назад послание с жалобой

Рабочие нашли в основании упавшей статуи королевы Виктории перед зданием законодательного собрания канадской провинции Манитоба послание в бутылке. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Представители законодательного собрания Манитобы рассказали, что статую обрушили протестующие в 2021 году. Рабочие занимались демонтажом ее основания и нашли разбитую бутылку, в которой лежала 101-летняя записка с жалобой. Послание было написано 30 июля 1921 года, когда алкогольные напитки были запрещены.

«В силу запрета мы не можем соблюсти традицию и оставить под камнем бутылку бренди, о чем глубоко сожалеем», — говорилось в послании. Под посланием стояли подписи резчика по камню, рабочих и человека, который на тот момент занимал должность заместителя министра общественных работ.

«Вокруг законодательного собрания попадаются такие вещи. Мы их находим, когда перемещаем камни. Мне кажется, это очень милая история, особенно учитывая возраст здания. Недавно ему исполнилось сто лет», — заявил отвечающий за государственные службы министр Рег Хелвер.

Ранее сообщалось, что пара из американской деревни Эймс, штат Нью-Йорк, во время ремонта в купленном доме нашла тайники с виски 1920-х годов. Сосед рассказал им, что когда-то здание построили бутлегер и немецкий барон.

