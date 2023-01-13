Режиссера «Армагеддона» и «Перл-Харбора» обвинили в убийстве голубя

Режиссера «Армагеддона» и «Перл-Харбора» Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя

Американскому режиссеру Майклу Бэю были предъявлены обвинения в убийстве птицы, которое якобы произошло еще в 2018 году на съемках фильма от Netflix «Призрачная шестерка». Об этом сообщает TMZ.

Итальянские официальные лица утверждают, что голубь был убит тележкой, когда Бэй проводил съемки в Риме, где незаконно причинять вред диким птицам. Прокуратура утверждает, что некто со съемочной площадки стал свидетелем произошедшего и сделал фото, прежде чем сообщить об этом в правоохранительные органы.

По данным издания, обвинение состоит не в том, что Бэй сам навредил птице, а в том, что будучи режиссером, он несет ответственность за инцидент. Сообщается, что кинорежиссер несколько раз пытался закрыть дело, но прокуроры настаивали на обвинениях.

Также отмечается, что Бэю была предоставлена возможность заплатить небольшой штраф, чтобы урегулировать инцидент, но он отказался, заявив, что просто не признает себя виновным в причинении вреда животному.

Источники, связанные с производством картины, также настаивают на том, что все почтовые голуби, использованные в фильме, благополучно приземлились во время съемок. «Все знают, что Майкл — зоозащитник. Этого никогда не случилось бы на его съемочной площадке. Есть десятки свидетелей, которые утверждали, что этого не было», — отметил один из них.

Майкл Бэй снял такие картины, как «Перл-Харбор», «Армагеддон», «Скала», «Остров», а также дилогию «Плохие парни» и серию фильмов франшизы «Трансформеры».

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