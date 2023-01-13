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16:20, 13 января 2023Экономика

Альфа-Банк первым присоединился к пилоту отправки уведомлений клиентам ВКонтакте

Альфа-Банк первым присоединился к пилоту отправки уведомлений клиентам в VK Мессенджере

Фото: Shutterstock

Альфа-Банк и VK (Вконтакте) в рамках концепции развития банкинга в мессенджерах реализуют пилотный проект по отправке бесплатных уведомлений клиентам в VK Мессенджере.

Альфа-Банк стал первым российским банком, кто присоединился к пилоту. Новый сервис расширит возможности получения уведомлений от банка для клиентов. На первом этапе реализации проекта клиенты начали получать сообщения о готовности дебетовой или кредитной карты.

VK Мессенджер позволяет общаться с банком в привычной для пользователей среде и обеспечивать надежную защиту данных клиентов. Сообщения приходят пользователям от официального сообщества Альфа-Банка ВКонтакте. Первые тесты уже продемонстрировали высокие результаты вовлеченности клиентов.

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Татьяна Романова
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