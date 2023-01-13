«Саммит мира» по Украине предложили провести в Чехии

Экс-премьер Чехии Бабиш предложил провести «саммит мира» по Украине в Праге

«Саммит мира» по урегулированию украинского конфликта может быть проведен в Праге, заявил бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, являющийся одним из фаворитов предстоящих выборов президента республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала NOVA.

Во время дебатов он уточнил, что за годы пребывания в большой политике «наработал контакты», которые можно использовать, чтобы достичь договоренности о проведении переговоров о мире между Россией и Украиной.

По словам Бабиша, он готов поговорить с лидерами Франции, Германии, Румынии, Болгарии, Турции. «Я шел бы за украинским президентом, с которым трижды вел переговоры как премьер. Мы могли бы организовать "саммит мира" в Пражском граде», — предложил он.

В четверг, 12 января, стало известно, что «саммит мира», предложенный Украиной, планируется провести в штаб-квартире ООН 24 февраля.