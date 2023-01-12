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16:09, 12 января 2023Бывший СССР

Украинский «саммит мира» пройдет в штаб-квартире ООН

Посол Украины в Турции Бондар заявил, что «саммит мира» пройдет в штаб-квартире ООН

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

«Саммит мира» предложенный Украиной планируется провести в штаб-квартире ООН 24 февраля. Об этом сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар, передает агентство Anadolu.

«"Саммит мира", который Украина предложила провести при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире организации в Нью-Йорке», — сказано в заявлении посла.

Боднар напомнил о «плане достижения мира», который выдвинул президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20. «Безопасность Украины и региона в целом, продовольственная, энергетическая безопасность, вывод российских войск с украинской территории», — такие вопросы затронуты в инициативах украинского лидера, уточнил посол. Кроме того, он рассказал, что удовлетворен позицией Анкары по вопросу урегулирования кризиса на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о несогласии Москвы с оценкой Турции «мирного плана» Зеленского. По ее словам, поддержка турецкой стороной «этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине». В России неоднократно говорили, что план Зеленского неприемлем для государства, добавила Захарова.

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Кристина Есикова
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