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15:38, 12 января 2023Мир

В МИД заявили о несогласии с позицией Турции по «мирному плану» Зеленского

Захарова заявила, что Россия не согласна с Турцией в поддержке «мирного плана» Зеленского

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Россия не согласна с позицией Турции, поддержавшей «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, мероприятие транслировалось на YouTube.

«Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться. Поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине», — заявила дипломат.

Захарова также напомнила, что в России не раз говорили, что план о мирном урегулировании конфликта, предложенный Зеленским, неприемлем для страны.

Украинский лидер озвучил свою «формулу мира» в середине ноября, выступая на саммите G20. Она состоит из 10 шагов, среди которых — прекращение боевых действий на Украине, а также обеспечение ядерной, энергетической и продовольственной безопасности страны.

10 января глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о поддержке плана Зеленского Анкарой. «Ставим целью председательствовать по некоторым пунктам. Турция ведет активную работу в этом направлении», — говорил министр.

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Полина Матюхина
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